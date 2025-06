Pakosta ütles, et Rootsile renditakse vähemalt 300 vanglakohta ja selle eest saab Eesti ettemaksuna 30,6 miljonit eurot aastas. Kui kinnipeetavaid on üle 300, lisandub neist igaühe eest kuus 8500 eurot. Kõik kulud, mis on seotud välisvangide majutamise, toitlustamise, järelevalve ja tervishoiuteenustega, katab Rootsi riik, ning vähemalt kuu aega enne karistuse ärakandmist saadetakse kinnipeetav tagasi kodumaale.