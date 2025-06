Jermak pöördus senaatorite poole kõnega rõhutades, et Ukraina ei alustanud seda sõda, kuid peab selle lõpetama.

«Mul oli au pöörduda USA senaatorite poole ja rääkida neile meie riigist, mis peab alati oma sõna. Ja sellest, et me vastame alati rünnakule rünnakuga. Kunagi andsime Venemaale strateegilised pommitajad, sest soovisime rahu ja garantiisid. Venemaa kasutas neid meie vastu rünnates meie rahvast. Nüüd on osa nende strateegilisest lennuväest vastulöögina hävitatud,» rääkis ametnik.