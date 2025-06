Virulased meisterdasid laiule Ükssarviku ja mereranda Neptuni

Lugu oli selline, meenutas meister, et kõigepealt pandi skulptuur tema koduhoovis Sallas veokile, mis toimetas selle Kuivastu sadamasse. Sealt edasi rändas kuju meistri sõnul kaatri slepis olnud väikesel praamil Viirelaiule, kus see veeti juba maastikusõiduki haagise kastis lõpp-punkti. «Käru oli poolest saati vees, aga kuidagi said ta randa ja lõpuks ATVga kohale. Hullud vennad,» märgib Kuntro.