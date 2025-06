«Lähtudes mõjuanalüüsist, kaotame või leevendame piiranguid kõikjal, kus need on ebamõistlikud ja tarbetud. Autojuhtide kiusamine Eesti pealinnas tuleb lõpetada. Kaarli puiestee liikluskeskkond ei toeta 30 km/h piirkiirust – see ei ole olnud kooskõlas tänava funktsiooni ega liiklusvoogudega,» ütles transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).