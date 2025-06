Narva kirikukoguduse retoorika varjus paljastuvad šokeerivad faktid

Narvas tegutseb kirikukogudus, mis on loonud seegi ning saab vanurite ja lamavate haigete hoolduse eest aastas kuni miljon eurot. Kui hoolealuste sugulased kurdavad viletsate elutingimuste üle, lükkab koguduse juht süüdistused tagasi. Samal ajal on riiklikud kontrollid kinnitanud, et hoolduse ja elamistingimustega on tõsiseid probleeme.