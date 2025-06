Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) rõhutas, et kuigi Eesti jõuab viie protsendilise kaitsekulutusteni juba järgmisel aastal, siis peavad kõik NATO liikmesriigid 24. juunil algaval Haagi tippkohtumisel kohustuma selle taseme saavutamiseks ja kaitse-eelarveid vastavalt tõstma hiljemalt viie aasta jooksul. Samuti arutati võime-eesmärke, mis täpsustasid iga liitlase esmatähtsamaid kaitsevajadusi - õhu-ja raketikaitse, logistika, maaväe üksused ja kaudtulevõimekus.

Kaitseminister viitas ühtlasi, et Haagi tippkohtumise eel on liikmesriigid liikumas ühtse arusaama poole tulevases koostöös ja vastutuse jagamises. «USA kaitseminister Pete Hegseth kinnitas USA pühendumist NATO-le. Samal ajal ootab USA, et Euroopa ja Kanada võtaksid suurema vastutuse Euroopa julgeoleku tagamises, kuna ameeriklased keskenduvad lähiaastatel Hiinaga seotud ohtudele,» sõnas Pevkur.