POSTIMEHE AASTAPÄEV 168 aastat jäädvustusi Eesti elust, kultuurist ja inimestest

Sellega algas järjekindla ajakirjanduse ajastu, mille sündmused on jäädvustunud 168. aastapäeva tähistanud Eesti vanima kvaliteetpäevalehe veergudele. Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ütles eile oma pöördumises töötajatele, et 100 või 200 aasta pärast hakkavad ajaloolased Postimehe artiklite kaudu uurima, kuidas kunagi ammu elu Eestimaal käis.

«Paberil välja antud Postimees on väärikas päevapilt Eesti elust, veebis ilmuvad uudised aga kui voolav jõgi,» lausus Hõbemägi. «Meie väärikas paberleht ilmub seni, kuni Eestimaal on inimesi, kes seda vajavad ja kuni see majanduslikult vähegi mõttekas on – ja võib-olla kauemgi.»