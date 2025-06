Zelenskõi sõnul on Venemaa tagasi lükanud kõik rahuaglatused

«Venemaa on selle üle uhke — see on uhke oma võime üle tappa. Ja ausalt öeldes on see ainus asi, mille see riik on tõeliselt selgeks õppinud. Tänane rünnak Tšernihivi oblastis, kus venelaste droonid tapsid Ukraina päästja perekonna. Toimusid rünnakud Harkivile, Sumõ oblastile, Donetski oblastile, Nikopolile, kogukondadele Zaporižžja oblastis ja küladele Hersoni oblastis. Sellest on saanud sünge igapäevareaalsus, mida venelastel kahjuks lubatakse teha. Ja maailm lubab seda kahjuks jätkuvalt,» rääkis Zelenskõi.