Eero Rebo sai Kaitseliidu peastaabi ülemaks 2020. aasta 20. jaanuaril. Ta on kaitseväe teenistuses olnud alates 1993. aastast. Ta on teeninud erinevatel ametikohtadel alates rühmaülemast Tagalapataljonis kuni Kuperjanovi pataljoni ülemani. Kaitseväe peastaabis on ta teeninud alates 2007. aastast erinvatel ametikohtadel sealhulgas logistikaosakonna, operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülemana ning peastaabi ülema asetäitjana. On osalenud missioonil.