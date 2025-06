INIMESTEST AEGAMÖÖDA Lembit Nõmm. Ajapaikade piltnik Kilingi-Nõmmelt

On olemas päevapiltnikud ja ajapiltnikud. Mõnest päevapiltnikust saab aja jooksul ajapiltnik. Kõigist ei saa. Lembit Nõmm on ajapiltnik. Tema esimesed fotod on pärit ajast vahetult peale Stalini kõngemist. Ja viimased... tehtud ilmselt selle loo kirjutamise päeval. Muidugi ma loodan, et ta jõuab teha fotosid ajast ka peale Putini kõngemist.