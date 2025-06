Ohtlikuks droonipiloodiks saab nelja-viie nädalaga

Drooniekspert James Acuna näitab, milline on lihtsaim varustus, mida on vaja, et õppida juhtima tillukesi mehitamata õhusõidukeid. Spetsiaalsete prillidega näeb droonipiloot oma silme ees reaalajas seda pilti, mida edastab õhust drooni kaamera.

Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees