KUKU Jüri Raidla: riigikogu eelarve vajaks suurendamist

«Miks ma tookord selle arvamusega välja tulin, oli see, et kui riik soovib, et tuleb koomale tõmmata, kokku hoida, siis ei saa olla niimoodi, et riik ise kõige kõrgemal tasemel ei näita üles võimekust olla rollimudeli kandjaks. Ei saa olla niimoodi, et Toompeal hüütakse, et teie seal tõmmake koomale ja kokku, aga meie siin muudkui aga õitseme edasi ja võib-olla, et isegi kulutame rohkem,» selgitas Raidla toonast ideed.