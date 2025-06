Postimehele teadaolevalt pani sellele veto linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) põhjendusega, et sellist asja pole koalitsioonis kokku lepitud.

«Lähtudes mõjuanalüüsist, kaotame või leevendame piiranguid kõikjal, kus need on ebamõistlikud ja tarbetud. Autojuhtide kiusamine Eesti pealinnas tuleb lõpetada. Kaarli puiestee liikluskeskkond ei toeta 30 km/h piirkiirust – see ei ole olnud kooskõlas tänava funktsiooni ega liiklusvoogudega,» rääkis transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) eile.