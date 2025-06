Naismootorratturid korraldavad Tartus turvalisuse ja õige varustuse infopäeva

Aasta-aastalt on mootorratturite osalusel toimunud liiklusõnnetuste ja hukkunute arv kasvanud, mis on karm meeldetuletus, et turvalisus ei ole teisejärguline teema. 2024. aastal toimus mootorratturite osalusel 117 õnnetust ja hukkus 12 inimest, 2023. aastal oli õnnetusi 113 ja hukkunuid 7. Loodame, et selliseid aastaid enam ei tule. Transpordiamet paneb südamele, et kuigi paljud õnnetused on põhjustatud teiste liiklejate tähelepanematusest, peab mootorrattur tegema kõik endast oleneva, et tema käitumine liikluses oleks võimalikult ettevaatlik ja riske ennetav. Sündmuse eesmärk on propageerida turvavarustusega sõitmist ja suurendada turvalisust kaherattalistel liigeldes.