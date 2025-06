GALERII Vana-Lõuna trammidepoo remondihalli hoone sai nurgakivi

Uus kaasaegne remondihall valmib 2025. aasta lõpus ning selle eesmärk on tugevdada trammide hooldus- ja remondivõimekust, parandada töötajate töötingimusi ja toetada trammivõrgu laienemist. Vana-Lõuna 41 depoo ehitustööd on jagatud kolmeks etapiks, millest remondihalli valmimine on II ehitusetapp. III ehitusetapp, mis hõlmab miljööväärtusliku hoone renoveerimist ja amortiseerunud administratiivhoone lammutamist, on planeeritud lõpetada 2027 aasta I kvartalis.