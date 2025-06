Politsei kinnitab: video Narva kindluse venekeelsest sõnumist on ilmselt võltsing

Politsei kinnitab, et tegu on võltsitud videoga.

Täna on mitmetes Venemaa Telegrami kanalites levinud video, mis kujutab Narva kindlust, mille seinale kuvatakse Vene poolelt üle Narva jõe projektoriga venekeelset teksti, muuhulgas seda, et Eesti ei saa vene keelt keelustada. Politsei kinnitab, et ilmselt on tegu võltsitud videoga.