Maakonnaliinide bussid varsti enam Balti jaama ei sõida

Tallinna transpordivaldkonda juhtiv abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) rõhutas, et Balti jaama seisuplatsi senine kasutus ei ole linnaruumi ja transpordikorralduse seisukohalt jätkusuutlik. «Maakonnaliinide busside tiirutamine ümber vanalinna ja seejärel Balti jaamas seismine ei ole põhjendatud ega otstarbekas. Muudatuse mõjul väheneb liinikilomeetrite arv südalinnas umbes 400 000 liinikilomeetri võrra aastas, kui 70 protsendil praegustel liinidel jääb ära ring ümber vanalinna,» ütles Järvan.

Ta lisas, et Tallinna Linnatransport (TLT) viib samuti oma bussid järk-järgult Hobujaama seisuplatsilt ära. «See kõik on osa suuremast ühistranspordireformist. Me ei saa jääda kinni sellesse, mis 50 aastat tagasi loodi ja mis andmetepõhiselt ennast ei õigusta,» lausus Järvan.