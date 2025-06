Olen endale sätestanud põhimõtte, et üle kahe kuu oodanud inimest ma näha ei taha – nii ütleb psühhiaater Margus Lõokene (psühhiaater on erinevalt psühholoogist arst, kes võib määrata ka retseptiravimeid – K. K.), kes võtab kliente vastu Tallinna kesklinnas, Toompargi Vaimse Tervise Keskuse nimelises erakliinikus. Keskuse kodulehel võib näha paljusid häid asju: täislehes puid, rahulikult ujuvaid linde ja kuldset päiksevalgust. Ja siis neid rahustavaid sõnu: «Meie eesmärk on teid suunata ja toetada, et elu oleks elamist väärt.»