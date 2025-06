FOTOD President Karis: Eesti seisab Montenegro kõrval kui sõber ja liitlane

Vabariigi President tõi esile kahe riigi senist koostööd digiriigi arendamisel ja küberjulgeoleku tugevdamisel. «Oleme kindlad, et digitaalsed lahendused parandavad riigi haldusvõimekust, loovad võimalusi ettevõtetele ja toovad kasu kodanikele. Eesti e-Riigi Akadeemia on andnud oma panuse Montenegro küberturvalisuse kindlustamiseks ning me jätkame sellega,» kinnitas Eesti riigipea.