«Avaliku arvamuse tulemused näitavad selgelt, kui oluline on Eesti inimeste jaoks turvalisus ja isiklik valmisolek panustada riigikaitsesse,» ütles kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk. «See ühiskondlik hoiak annab tugeva aluse meie edasistele otsustele ja tegevustele. Tänan Eesti inimesi usalduse eest, mis võimaldab meil iga euro eest maksimaalselt kaitsevõimet luua. See on meie ühine investeering vabadusse.»