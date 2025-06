Ilmselt otsustasid Läänemaal Keibu rannas viibinud inimesed end sel moel lõbustada, teadmata, et selline teguviis tähendab rahvusvaheliselt merenduses hädaolukorda, mis on võrreldav hädaabikõnega numbrile 112.

«Punane langevarjuga rakett lendab 300 meetri kõrgusele, nähtavuskaugus on kuni 40 kilomeetrit ja põleb 40 sekundit – seega on pika aja jooksul päris kaugele nähtav ja annab teada, et keegi vajab abi,» kirjutas Nõva päästekomando. «Sellise raketi kasutamine muuks otstarbeks kui hädasignaaliks on keelatud ning toob endaga kaasa karistuse.»