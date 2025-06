Tallinna koalitsioonipartnerid kutsuvad Reformierakonda korrale

Kolme koalitsioonierakonna ühisavaldus:



Möödunud aasta kevadel tegid neli erakonda – Isamaa, Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond – Tallinnas ajalugu, lõpetades Keskerakonna 18-aastase võimu. Tõime pealinna ausa, läbipaistva ja demokraatliku juhtimise. Üle aasta kestnud koostöö on näidanud, et nelja partneri vahel on võimalik saavutada kokkuleppeid ka keerulistes küsimustes ning teha otsuseid, mis parandavad Tallinna elu – olgu selleks üleminek eestikeelsele õppele, linnameedia sulgemine või haiglate ühendamine.

Viimase nädala sündmused on paraku tekitanud küsimuse, kas kõigil partneritel on jätkuvalt tahe koos edasi minna. Reformierakond on astunud samme, rikkudes koalitsioonis tehtud kokkuleppeid – algatades Keskerakonnaga üheaegselt lasteaia kohatasu kaotamise, ähvardades partnereid umbusaldamisega ning peatades mitmeid varasemalt kokkulepitud eelnõusid. Selline käitumine on kahjustanud koalitsioonipartnerite vahelist usaldust.

Kinnitame Isamaa, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide nimel: meie soov on jätkata koostööd ja hoida Tallinna senisel väärtuspõhisel arengukursil. Oleme valmis arutama koalitsioonipartneritele olulisi teemasid, eeldusel, et kõik osapooled peavad sõlmitud kokkulepetest kinni. Ootame Reformierakonda laua taha, et jätkata konstruktiivset arutelu. Oleme varasemalt suutnud keerulistes küsimustes kokku leppida ja suudame seda ka nüüd, kui tahe koostööks on olemas.

Alternatiivina võib praegune sündmuste areng viia korruptsioonis süüdi mõistetud Keskerakonna tagasitulekuni. Tallinn väärib sellest paremat.

Aleksei Jašin, Eesti 200 Tallinna piirkonna juht

Riina Solman, Isamaa Tallinna piirkonna juht

Madle Lippus, Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht