Reformierakonna ülesehitus on selline, et erakond keskselt ei juhi piirkondi. Olnuna Tallinna piirkonna juht peaaegu 11 aastat, ei käinud ma erakonna esimeeste käest küsimas, kuidas oma asju korraldada. Nüüd ka kinnitan, et erakonna piirkonna juhid ei käi minu käest küsimas, kuidas oma asju korraldada. Aga mulle tundub, et üdi selles vaidluses, mis Tallinnas toimub, on väga lihtne. Eelmistel valimistel me leppisime kokku, et alusharidust, ehk lasteaedu, koheldakse täpselt samamoodi nagu põhiharidust. Miks on nii, et meil on tasuta kõrgharidus, tasuta põhiharidus, aga lasteaias alushariduse eest me küsime raha? Leppisime kokku, et muudame ära ja tühistame erinevad otsused, mida Keskerakond oli teinud – ehk saadame laiali linnapropaganda-ameti, vähendame igasuguste nõunike ja muude ametimeeste arvu ning teeme ühte-teist veel – ja selle raha panemegi lasteaia kohatasusse. Ehk kokkuvõttes võtame selle sõnasalati ära, mis praegu toimub, ja kisendamise, kuidas kõik on õigesti või valesti.