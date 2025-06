Kui küsida keskmiselt Eesti inimeselt, mida ta Vietnami kohta teab, kostab vastuseks ilmselt üks kahest: Vietnami sõda või hea hinnaga pakettreisid. Kagu-Aasia piirkond ongi meile üsna kauge, ning ilmselt ei ole just palju neid, kes oleks kuulnud Vietnami peaministri Pham Minh Chinhi nime, rääkimata välisminister Bùi Thanh Sơnist või tehnoloogiaminister Nguyen Manh Hungist. Teisalt on tegemist – oma kommunistlikust riigikorrast olenemata – kahtlemata väga kiiresti areneva riigiga, kus elab kokku umbes 100 miljonit inimest. Ja hoolimata paljudest erinevustest on meil ühistki – näiteks probleemid merel. Meil peamiselt Venemaaga, neil Hiinaga.