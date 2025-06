Zelenskõi sõnul peab maailm olema huvitatud sõja lõpetamisest

«Enamik sõdu lõppes siis, kui osapooled ei hakanud tingimata teineteist usaldama, vaid aitasid vahendajad ja aitasid asjaolud. Aitas kolmandate riikide ja suurema osa maailma terve mõistus. Kõik mõistsid, et sõda ei ole lihtsalt alustamine ja lõpetamine. Sellel on pikk »saba«. Nagu pikk »saba« pärast seda sõda, siis see ei lõpe lihtsalt niisama ja mõjutab paljusid erinevaid riike ja sektoreid: majandust, energeetikat, julgeolekut ja teiste riikide toidujulgeolekut. Seetõttu peab maailm olema huvitatud sõja lõpetamisest,» rõhutas Zelenskõi.