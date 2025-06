E-kiirabi arendamine lõpetati.

«Tehtud otsus ei mõjuta kuidagi kiirabi igapäevast tööd ega patsientide turvalisust. Kiirabi kasutab praegust digilahendust nagu seni. Kuna aga praegune e-kiirabi on jäämas ajale jalgu, oli uue lahenduse väljatöötamise eesmärk luua kaasaegne süsteem, mis pakuks täiendavaid funktsionaalsusi, et toetada kiirabiteenuse edasist arengut,» ütles tervisekassa e-tervise juht Jaarika Järviste.

Lepingu kohaselt pidi uus lahendus valmima 2025. aasta veebruaris. «Kuna hankes ettenähtud tähtajaks ei olnud uus e-kiirabi lahendus valminud, pakkus arendaja alternatiivina täislahendust teatud piirangutega järgmise aasta suveks. Hindasime ettepanekut põhjalikult, kuid leidsime, et see toob kaasa märkimisväärse eelarve vajaduse kasvu ning ei vasta oodatud määral Eesti kiirabi vajadustele. Nüüd asume kogenenumana otsima partnerit, et luua kiirabidele lahendus, mis vastab nende ootustele ja toetab veelgi paremini abivajajaid,» lisas Järviste.