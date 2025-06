Eesti sisejulgeolekujuhid kinnitasid esmaspäeval, et Rootsi vangide Tartu vanglasse toomisel on plaanis maandada kõik võimalikud riskid ning islamiäärmuslasi, paremäärmuslasi ning organiseeritud kuritegevusega seotud vange Eestisse ei tooda. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnul on Eestisse toodavad vangid näiteks kiremõrvarid, vägistajad ja majanduskurjategijad.