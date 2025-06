«Ainuke küsimus oli see, kas kõigil on tahe selles koalitsioonis jätkata,» ütles Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa).

Eelmisel nädalal kirjutas Postimees, et Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa kahtlustavad, et Reformierakond on koos Keskerakonnaga Tallinnas diili tegemas.