KUKU Eestlane Los Angeleses: protestilaine saab hoogu juurde

Reedel korraldas USA immigratsiooni- ja tolliamet (ICE) koordineeritud haaranguid erinevates Los Angelese piirkondades, sh poeparklates ning see vallandas linnas protestilaine, kirjutas Postimees . Pühapäevaks saadeti USA presidendi Donald Trumpi otsusel Los Angelese tänavatele ka rahvuskaartlased ning ICE on lubanud haarangutega jätkata.

Trumpi otsus valas Meriste hinnangul õli tulle ja tulihingelistele protestijatele annab see hoogu juurdegi. Pühapäeval hõivasid meeleavaldajad Los Angelese kiirtee 101. «See pani laias laastus läbi Los Angelese mineva liikluse täiesti kinni. Kui me paneme selle Eesti mõõtmesse, siis näiteks Pärnu maantee seisab üleni Nõmmelt Viru väljakuni.»

«Ei maksa unustada, et Los Angeles ja California on demokraatide käes ja Donald Trump ja vabariiklased teevad endast kõik, et see muutuks. Ilmselt on see hetk nüüd kätte jõudnud, kus hakatakse sellega aktiivsemalt tegelema,» rääkis Meriste, viidates nii kuberneri, linnapea kuid ka Trumpi enda avaldustele.