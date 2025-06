Kristen Michal numbrituvastuskaameratest: ühiskonnas on erinevate õiguste vahel pidev riive

Vooglaid tõi istungi alguses välja, et numbrituvastuskaamerate süsteem, mille ligi 200 kaamerat jäädvustavad politsei- ja piirivalveameti andmebaasis pea 20 miljonit pilti kuus, on õigusriive, mida pole riigikogus arutatud. Tema silmis on tegemist salaja üles ehitatud süsteemiga, mis on riigikogu ja avalikkuse eest mitmeid aastaid varjatuna püsinud.

«Selline info- ja isikuandmete kogumine on vastuolus isikuandmete kaitse seadusega, mida on öelnud nii õiguskantsler kui ka andmekaitse inspektsioon. Kui juriidiline isik rikuks sellisel viisil isikuandmete kaitse ja töötlemise põhimõtteid, siis teda võiks karistada väärteomenetluse raames kuni 20 miljoni euro suuruse trahviga. Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et nii peaminister Kristen Michal, toonane siseminister Lauri Läänemets (SDE) kui ka justiitsminister Liisa-Ly Pakosta (E200) ütlevad, et nad ei tea süsteemi olemasolust midagi. Pean seda isiklikult öeldes ebausutavaks,» sõnas Vooglaid.