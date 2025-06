Algatuses väljendatakse seisukohta, et Tartu ei sobi Rootsi vangidele sihtkohana. «Viimasel ajal on kõne all olnud Rootsi soov paigutada oma vanglatest osa kolmandate riikide kodanikest – sealhulgas raskete kuritegude (nt vägistamised ja mõrvad) eest süüdimõistetud isikud – Eesti vanglatesse. Tartu vangla on selles kontekstis mainitud võimaliku sihtkohana,» seisab algatuses. «Meie, allakirjutanud, leiame, et see ei ole vastuvõetav.»