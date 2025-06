Tallinna linnavolikogu liige Jaak Juske (SDE) ütles, et komisjoni enamus küll toetas Reformierakonna ettepanekut, kuid lisaeelarve üle hääletavad volikogu liikmed neljapäeval. Juske lausus, et kui volikogu neljapäeval toetab lasteaiakohtade kaotamist, on selleks raha olemas, kuid siis tuleb vastavalt muuta ka linna õigusakte.