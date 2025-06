Tartu Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia teadlaste koostatud uuringu «Tallinna taskukohase eluasemepoliitika arendamise võimaluste analüüs» kohaselt on eluase taskukohane, kui selle hind, üür ja igakuine kulu võimaldab leibkonnal elada piisava kvaliteediga kodus, ilma et see koormaks liigselt nende eelarvet.

Uuringu töörühma juht, Tartu Ülikooli linnageograafia kaasprofessor Anneli Kährik ütles, et uuringu läbiviijad ei taha tõmmata selget rahalist piiri, millest alates on eluase taskukohane. «Kõigepealt uurime seda, mis hinnaga on võimalik eluaset osta ja mis hinnaga üürida. Seejärel võrdleme seda leibkondade keskmise sissetuleku tasemega. Ja kui võrdleme seda suhtarvu läbi aastate, siis näeme trendi, kas eluaseme taskukohasus väheneb, on stabiilne või paraneb,» selgitas Kährik.