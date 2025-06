Mootorratturi viimane kurv loob suvede traagika mustri

Autojuht, kellest mootorrattur vahetult enne avariid mööda oli sõitnud, rääkis ­Elu24-le, et Yamaha oli just võsa taha parempoolsesse kurvi kadunud, kui kostis tugev mütsatus. «Sain kohe aru, et midagi juhtus,» lausus pealtnägija. «Mina sõitsin kiirusega 55 kilomeetrit tunnis – see teelõik on kitsas ja piirkiirus 60. Nägin, kuidas mootorrattur sisenes väga jõuliselt umbes 100 meetrit eespool vasakkurviga S-kujulisesse šikaani, kallutades tee telgjoonel vastassuunavööndisse. Niiviisi telgjoonel sõites ei jää selles kohas reageerimisruumi ja avarii on vältimatu. Oleks seal võsa maha võetud, oleks mootorrattur ehk elus...»