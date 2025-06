Praegu on tegemist tehnilise rikkega, mille tõttu on võib olla häiritud häirekeskuse töö. Sel põhjusel võivad 112 kõnedele vastamise ooteajad olla pikemad ja võivad tekkida järjekorrad. Häirekeskus palub tungivalt kõikidel helistajatel püsida liinil, kuniks kõnele vastatakse ja kindlasti mitte katkestada kõne. Hädaabinumber on kiiret abi vajavateks olukordadeks, seetõttu palutakse hädaabinumbrile 112 helistada vaid siis, kui ohus on kellegi elu, tervis või vara.