TÄIENDATUD Siseministeeriumi asutuste IT-teenuste tavapärane töö on taastunud

Siseministeerium andis teada, et tegemist oli tehnilise rikkega. Tegeletakse järelanalüüsiga, et välja selgitada rikke põhjus. Siseministeerium vabandab tekitatud ebamugavuste eest.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse kommunikatsioonijuht andis täna hommikul teada, et siseministeeriumi asutuste IT-teenustest oli lisaks häirekeskuse tööle, 1247le ja piiriületusele mõjutatud ka PPA teenindused.

Samuti paluti varuda kannatust piiriületusel. Tehnilise rikke tõttu oli häiritud PPA piirikontrolli infosüsteemi töö, mistõttu ei saanud piiripunktides läbida piirikontrolli. Enim mõjutas probleem hetkel Narva piiripunkti, kuhu on tekkinud umbes 300 inimesega järjekord.

«Tegeleme olukorra lahendamisega. Järk-järgult teenused taastuvad. Tegemist on tehnilise rikkega, kuid täpne põhjus on veel selgitamisel,» vahendati esialgses pressiteates, lisades, et küberrünnakut ei ole põhjust kahtlustada.