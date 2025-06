«Kehtiv seadus tagab kõigile riigikogu liikmetele õiguse pääseda ligi riigisaladusele. Edaspidi peab ka riigikogu liige läbima riigisaladusega tutvumiseks taustakontrolli. Seadust muutes sulgeme tagaukse, mille kaudu võib Eesti suhtes vaenulikel jõududel tekkida juurdepääs Eesti julgeoleku seisukohast tundlikule teabele,» selgitas Raimond Kaljulaid.

Tema sõnul on see ettepanek ajendatud muutunud julgeolekuolukorrast ning osade saadikute venemeelsetest hoiakutest. «Kuna puudub kindlus, et kõik parlamenti valitud inimesed jagavad Eesti riigi julgeoleku seisukohast enesestmõistetavaid väärtusi, siis tuleb riigikogul mõelda oma sisemise töökorralduse muutmisele,» tõdes Kaljulaid. Kaljulaid toob näiteks ühe riigikogu liikme hiljutise rabava avalduse, et Venemaa režiimi juht Putin seni käitunud üldiselt tasakaalukalt.

«Olles riigikogus viimase kuue aasta jooksul tegelenud peamiselt välis- ja julgeolekupoliitikaga, on hinnang Putini kohta minu jaoks ühtaegu nii kurvastav kui ka šokeeriv. Putini poolt valla päästetud sõda on nõudnud Ukrainas sadu tuhandeid ohvreid. Hukkunute ja kannatanute seas on lisaks Ukraina relvajõudude esindajatele tavalisi Ukraina mehi, naisi ja arvukalt lapsi. Venemaa käitumist ja ilmseid sõjakuritegusid ei saa kuidagi nimetada üldiselt tasakaalukaks. Venemaa on korduvalt ähvardanud ka Eestit ning maailma tuumasõjaga,» ütles Kaljulaid.

Venemaa režiimi ja selle liidri õigustajad aitavad tema kinnitusel kaasa terroristliku Venemaa narratiivide levikule, olles tööriistaks Venemaa õõnestustegevusele. Sellistel inimestel ei peaks olema automaatset ligipääsu riigisaladusele.