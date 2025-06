«See on tunnustus kogu Eesti rahvale, meie ESTDEV-i meeskonnale ja kõikidele Eesti organisatsioonidele, kes Ukraina ülesehitamisesse on oma panuse andnud,» ütles Klen Jäärats kinnitades, et Eesti toetus Ukrainale jätkub kuni sõja võiduka lõpuni.