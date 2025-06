See oli üks viise, kuidas Eesti oleks saavutanud 2030. aastaks seatud taastuvenergia tootmise eesmärgid. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) ütles Postimehele, et vahepeal on jõutud järeldusele, et tuuleparkide kavandamine riigi eriplaneeringu kaudu ei ole mõistlik, sest see tähendaks näiteks senise töö dubleerimist. «Üle Eesti on praeguseks algatatud kohaliku omavalitsuse tasandil üle 40 tuuleparkide planeeringu, paljudes kohtades on kohustusedki võetud ja töö käib. Riigi eriplaneeringu algatamine tooks kaasa topelttöö ja ressursi kulutamise,» selgitas ta.