Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) ütles Postimehele, et eriplaneeringu võimalusi ollakse ministeeriumis kaardistatud ja eri osapooltega on arutatud võimalusi ja piiranguid tuuleparkide keskseks planeerimiseks riigi eriplaneeringu kaudu. Tulemusena jõuti järeldusele, et see ei ole praegu mõistlik, kuna sellega kaasneks näiteks senise töö dubleerimine. «Üle Eesti on praeguseks algatatud 40+ tuuleparkide planeeringut, kõik kohaliku omavalitsuse tasandil. Paljudes on kohustused juba võetud ja töö käib. Riigi eriplaneeringu algatamine praegu tooks kaasa topelt töö ja ressursi kulutamise,» selgitas Keldi.