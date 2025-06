Politsei- ja piirivalveameti Lääne-Harju politseijaoskond jagas teisipäeval sotsiaalmeedias, et neil tuli väljakutse käigus leida turvaline koht 10 kuu vanusele lapsele.

Nimelt saadi teisipäeva varahommikul politseijaoskonna välijuhi Mirjam Laurimäe sõnul teade, et Põhja-Tallinnas on noahaavaga mees. Politsei tegi kindlaks, et kannatanu korteris oli ka mehe elukaaslane ja 10-kuune laps.