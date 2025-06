«Tegemist on ühe logistikapeoga. Kõik on nii eelmisel kui sellel nädalal näinud, et suurte rahvamasside liigutamine lauluväljakule ja sealt ära on väljakutse. Oleme suurürituste ajaks tihendanud ühistranspordi graafikuid, kasutame liikluse reguleerijaid, aga kannatust tuleb ikkagi varuda,» rääkis Tallinna transpordivaldkonda juhtiv abilinnapea Kristjan Järvan.