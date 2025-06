Viis aastat tagasi avastati Järvamaal Türi linnas elaval 75-aastasel Peeter Pääril ootamatult kõhu­aordi aneurüsm – seisund, kus keha suurim veresoon ehk aort hakkab kõhu piirkonnas laienema. Aneurüsm tekib siis, kui muidu alla 2,5-sentimeetrise läbimõõduga aort on laienenud lisaks üle kolme sentimeetri. Pääri sõnul tal kaebusi, mis võinuks aneurüsmile viidata, polnud. Paraku tekib ja arenebki aneurüsm sümptomiteta. Mõnikord võib sellele viidata vaid tuikav tunne naba lähedal või siis valu kõhu- ja seljapiirkonnas. «Minul ei olnud sedagi ja nii see aort seal tasapisi areneski, ilma et mina või keegi teine teadnud oleks. Midagi ei olnud justkui valesti – olen terve elu sporti teinud ja üle ma ka millegagi ei pingutanud,» rääkis ta.