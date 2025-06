Esimese asjana tõi ta välja, et kui vanemad ei pea lasteaiakoha eest maksma, siis ei pruugi kõigile soovijatele kohti jätkuda. «Lasteaiad ja spetsialistid on välja toonud küsimuse, et kui lasteaed on tasuta, siis kuidas saavutada seda, et need pered, kes tegelikult soovivad kasutada lasteaiakohta selleks, et tuua laps lasteaeda kord või kaks nädalas, ei paneks ennast sinna kirja. Sest tulemusena kõigi teiste perede ligipääs lasteaia teenusele tegelikult halveneb, kuna kohad võtavad ära need, kes seda iga päev ei vaja,» rääkis Ossinovski linnavalitsuse pressikonverentsil.