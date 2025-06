VAATA Heategevuslik kontsert «Laulud sõdurile» toob lootuse ja tänutunde kaitseväe Paldiski linnakusse

Heategevuslikul kontserdil kogub Carolin Illenzeeri Fond toetust lastele, kelle elu on jäädavalt muutunud – kelle isa või ema on langenud või raskelt vigastada saanud panustades kaitseväelasena Eesti riigi kaitsesse. Fond toetab praegu 81 last, aidates neil liikuda edasi haridustee ja huvitegevuste kaudu – toetades nende unistusi ja pakkudes turvatunnet seal, kus elu on jätnud haava.