Minister sekkus Tallinna liikluse korraldamisse

Terrase sõnul kahjustab isegi arutelu keskuse sulgemise üle otseselt kümnete tuhandete igapäevaste reisijate huve ja on vastuolus linna enda strateegiliste eesmärkidega. «Praegune arutelu eirab eesmärki muuta ühistranspordi kasutajakogemus meeldivaks ning tagada kiired ja mugavad ümberistumisvõimalused. Keskse sõlme kaotamine muudab inimeste liikumisteekonnad pikemaks ja ebamugavamaks, mis on lubatule täpselt vastupidine,» lausus minister.

Ta rõhutas, et linna enda sõnastatud eesmärk on kasvatada säästvate liikumisviiside, sealhulgas ühistranspordi, osakaal 60 protsendini ja suurendada raudteekasutust. «See on saavutamatu, kui linna kõige olulisem raudtee- ja ühistranspordisõlm lammutada. Plaan on vastuolus ka põhimõttega, et tänavaruumis tuleb eelistada ühistranspordi kasutajaid autojuhtidele,» ütles Terras.