Peatänava arutelu: lindudele joogivett ja jalgratturitele lamavaid politseinikke

Kohe alguses said korraldajad aru, et nad on teinud suure terminoloogilise vea, mille selgitamisele kulus tükk aega. Nimelt kasutasid nad väljendit «konteinerhaljastus», mõeldes selle all mitte teisaldatavatesse konteineritesse istutatud taimi, vaid hoopis tee-ehituse käigus maa alla paigutatavaid konteinereid, mis annavad istutatavate puude juurestikule võimaluse areneda ja niimoodi puudel suureks kasvada.