Politsei otsib Tallinnas kadunud 18-aastast Jasperit

Kolmapäeva õhtul andsid lähedased teada, et 18-aastane Jasper ei jõudnud täna kooli ning pole senini ka koju tulnud. Kuivõrd noormehel on suhtlemisraskused ja ta võib pikalt üksi olles hätta sattuda, on lähedased tema pärast väga mures. Tema telefon on kodus. Jasper on ka varem pikemaks ajaks üksi jalutama läinud, varasemalt on ta leitud Harku metsast. Politseil ja lähedastel on alust arvata, et ta võib ka praegu kusagil Harku terviseradadel või nende ümbruses olla. Jasper lahkus kodust koos oma jalgrattaga. Jalgratas on musta värvi ja sellel on valge kiri NOPSA.