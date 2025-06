«Venelased muudavad pidevalt oma droonide marsruute ja arvu. Te teate, et praegu lennutavad nad üle 300 drooni päevas ja on olnud juhtumeid, kus nad on lennutanud umbes 500 ühe päevaga. Seega on täiesti selge, kuidas nad kavatsevad tegutseda. Meil on mõned relvad veel arendamisel ja mõned süsteemid on juba välja töötatud. Töötame selle nimel, et leida rohkem vahendeid masstootmise alustamiseks. Need on erinevat tüüpi püüdurdroonid ja muud tõrjerelvad,» rääkis Zelenskõi.