Riigipea märkis, et tippkohtumine toimub keset jätkuvaid arutelusid selle üle, milline peaks välja nägema õiglane, kestev ja kõikehõlmav rahu Ukrainas. Dan ütles, et Ukraina on järjekindlalt eelistanud rahu sõjale ja osutas, et president Volodõmõr Zelenskõi on teinud ettepaneku rahuvalemiks, mis põhineb ÜRO põhikirjal ja rahvusvahelisel õigusel. Samuti meenutas Rumeenia president, et kui Ühendriigid esitasid oma rahuinitsiatiivi, siis nõustus Zelenskõi relvarahuga ja oli isegi valmis isiklikult kohtuma Vladimir Putiniga.